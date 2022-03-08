Meral Akşener "Hodri meydan" deyip hükümete seslendi: İlaçta uyguladığınız politikayı akaryakıt ve elektrikte de uygulayın

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Piyasada birçok ilacın bulunmadığını belirten Akşener, ilaçta euro kurunun 6,29 liraya sabitlenmesini eleştirdi. Hükümete çağrı yapan Akşener, aynı politikanın elektrik ve akaryakıtta da uygulanmasını istedi.

Akşener'in açıklamaları şöyle:

Fiyatınızı belirledim. Ya bu fiyata satarsınız ya da bu fiyata satarsınız deniyor. Gerçek kur 16 lirayı aşmış bunlar 6 liradan hesap yapıyor. Madem öyle buradan iktidara bir teklifte bulunmak istiyorum. Madem devlet olarak ilacı alırken euroyu 6,29 lira olarak kabul ediyorsunuz, o zaman akaryakıt fiyatlarında da elektrik fiyatlarında da şu meşhur 5 müteahhidinizin garantili işlerinde de, köprülerinde de, yollarında da euroyu 6,29 liraya sabitleyin bakalım.

"5'Lİ ÇETEYE KIYAMAZ"

Hodri meydan ama bay krizin bunu yapamayacağını biliyorum. Neden yapamaz biliyor musunuz? Isparta'yı karanlıkta bırakan, paralı yolları darphaneye çeviren, şehir hastaneleri üzerinden milletin sırtına kene gibi yapışan 5'li çeteye kıyamaz da ondan.

"BU SAÇMALIĞA SON VERİN"

Yine de sorumlu muhalefet anlayışımız gereği iktidarı bir kez daha uyarıyorum. Bu saçmalığa son verin. İlaç yokluğunun bir krize dönmesini engellemek için derhal bir adım atın. İlaç fiyatlarının belirlenmesindeki kriterleri yeniden değerlendirin. Bir an önce gerçekçi bir kur düzenlemesi yapın ki milletimiz daha fazla ilaç sıkıntısı çekmesin."