Menemensporlu futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadı
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Menemensporlu futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadı

26.12.2020 18:49 | Son Güncelleme: 26.12.2020 18:53
Menemensporlu futbolcular, paralarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmadı

TFF 1. Lig'de son olarak Adanaspor'u 3-2 mağlup eden ancak kural ihlali nedeniyle hükmen yenik sayılan Menemenspor'da futbolcular, alacaklarını alamadıkları gerekçesiyle antrenmana çıkmayarak yönetime tepki gösterdi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor'da alacaklarını alamayan futbolcular; idmanlara çıkmadı.

Menemenspor, son olarak Adanaspor karşısında 3-2'lik galibiyete uzanmıştı. Ancak Lacivert-Sarılı ekip, 6 yabancı oynattığı için hükmen yenik sayıldı. Bu gelişme sonrasında ise fatura bir anda yardımcı antrenör Orhan Terzi'ye kesildi. İzmir ekibinde sorunlar ise durmak bilmiyor. Son olarak kulüpten alacağı bulunan futbolcular, idmanlara çıkmama kararı aldı. Başkan Tahir Şahin ise oyuncularının restini umursamadı ve gençleri sahaya çıkartacağını söyledi.

GENÇLER DE SAHAYA ÇIKMAK İSTEMEDİ

Altyapıdaki futbolcular da sahaya çıkmayacağını söyleyince kriz büyüdü. Başkan Şahin, idmana noter getirdi. Bu gelişmenin üzerine futbolcular sahaya geldi ancak hiçbir şekilde yerlerinden hareket etmedi. Hal böyle olunca yetkili noter de tutanağa yazacak hiçbir şey bulamadı.

BAŞKAN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Başkan Tahir Şahin, bu gelişmelerin üzerine adeta ne yapacağını şaşırdı. Şahin, son olarak kaptan Taşkın Çalış'a, "Seni kadro dışı bırakırım" diyerek tehditler savurdu. Takımın geri kalan oyuncuları ise böyle bir durumun yaşanması halinde yarın oynanacak olan Keçiörengücü maçına çıkmayacaklarını belirtti. Oyuncuların duruşu sonrasında yönetim geri adım atmak zorunda kaldı. Ödemelerin bir kısmının ödendiği bilgisine ulaşırken, futbolcular da Keçiören karşısında sahaya çıkacaklarını belirtti.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.12.2020 18:53:33. #1.15#
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