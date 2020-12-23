Menemenspor, Adanaspor maçında yabancı kuralını ihlal etti
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Menemenspor, Adanaspor maçında yabancı kuralını ihlal etti

23.12.2020 18:45 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:04
Menemenspor, Adanaspor maçında yabancı kuralını ihlal etti

TFF 1.Lig'in 15. haftasında Menemenspor, 3-2 kazandığı Adanaspor maçının ikinci yarısında 6 yabancıyla sahada yer aldı. Kural ihlali yapan Menemenspor, hükmen mağlup sayılacak.

TFF 1.Lig'in 15. haftasında yabancı kuralı ihlali yaşandı. Menemenspor, 3-2 kazandığı Adanaspor maçının ikinci yarısında 6 yabancıyla sahada yer aldı.

Menemenspor, ilk 11'de Selmani, Domgjoni, Tidjani Anaane, Adamu Alhassan ve Kamara'dan oluşan 5 yabancı futbolcuya yer verdi. 76. dakikada Şeref Özcan'ın yerine oyuna Akanbi Rasheed dahil oldu ve Menemenspor sahada 6 yabancı ile oynadı.

Kural gereği İzmir temsilcisi, 3-0 hükmen mağlup sayılacak.

TFF TALİMATI NE DİYOR?

Kulüpler, 2020-2021 sezonunda en fazla 8 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek. Tüm hakkını kullanan kulüpler için bu futbolculardan en az 1'i 1 Ocak 1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olması şartı aranacak. Sözleşme imzalanan 8 yabancı futbolcudan sadece 6'sı 18 kişilik müsabaka listesine alınabilecek. Bu futbolculardan sadece 5'i müsabakaya devam eden kadroda sahada aynı anda yer alabilecek.

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