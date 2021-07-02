Menemenspor transferde hareketli
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Menemenspor transferde hareketli

Menemenspor transferde hareketli
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Menemenspor'da transferde hareketli günler sürüyor.

TFF 1'inci Lig'deki İzmir temsilcilerinden Menemenspor'da transferde hareketli günler sürüyor. 

Dış transferde daha önce eski oyuncuları orta saha Serkan Yola, sol bek Mazlum Demir, Mardin Fosfat'tan forvet Metin Kılıç, Nazilli Belediyespor'dan sağ bek Sinan Akgül ile stoper Polat Gören, Göztepe'den kanat Batuhan Kırdaroğlu'na resmi imzayı attıran, 21 yaşındaki gurbetçi oyuncu İlyas Bircan'la anlaşan sarı-lacivertliler iki futbolcuyla daha el sıkıştı. İzmir temsilcisi, Almanya'nın Rot Weib Koblent ekibinden 25 yaşındaki gurbetçi forvet Ahmet Sagat'ı renklerine kattı. İki ayağını birden kullanabilen 25 yaşındaki golcü oyuncu, futbola Tennis Borussia Berlin altyapısında başladı. Ahmet daha sonra Dynamo Dresden, Optik Rathenow, Berliner AK 07, 63 Luckenwalde ve Babelsberg 03 kulüplerinde görev yaptı. Bonservis sorunu bulunmayan gurbetçi futbolcunun resmi imzayı en kısa zamanda atması bekleniyor. İzmir temsilcisi ayrıca geçen sezonun ikinci yarısını Ankaraspor'da geçiren eski oyuncusu Sikiru Olatunbosun ile anlaşma sağladı. Sarı-lacivertli formayla 1.5 sezon geçiren Nijeryalı kanat oyuncusunun İzmir'e gelerek Menemenspor'un kampına katılacağı bildirildi. İzmir ekibi teknik direktör Cenk Laleci'nin verdiği rapor doğrultusunda forvet arkası, sağ bek ve kanat pozisyonlarına takviye yapacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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