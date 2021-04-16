Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan - Ramazan ayında maç saatleri
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Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan - Ramazan ayında maç saatleri

Anadolu Ajansı / Gökay Özalp - Haberler | Spor

Teknik Direktör Ümit Karan Menemenspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü TFF 1. Lig'in 31. haftasında 18 Nisan pazar günü İstanbulspor A.Ş. konuk olacak Menemenspor A.Ş., müsabaka için çalışmalarını sürdürdü.

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Teknik Direktör Ümit Karan Menemenspor, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TFF 1. Lig'in 31. haftasında 18 Nisan pazar günü İstanbulspor A.Ş. konuk olacak Menemenspor A.Ş., müsabaka için çalışmalarını sürdürdü.

Menemen İlçe Stadı'nda teknik direktör Ümit Karan yönetimindeki antrenmanda ısınmanın ardından pas çalışması gerçekleştiren Menemensporlu futbolcular daha sonra taktiksel antrenman yaptı.

Teknik Direktör Ümit Karan, Menemen İlçe Stadı'ndaki antrenmanın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok zor bir maçtan çıktıklarını, ama alınan 1 puanın kendileri için moral olduğunu dile getirdi.

İstanbulspor'un takım halinde oyun sistemi olduğunu dile getiren Karan "İstanbulspor takımı gerçekten çok kaliteli bir futbol takımı ve takım halinde oynayan bir oyun sistemleri var. Onlar play-off'a oynuyor biz kümeye oynuyoruz. Zor bir maç olacak. Artık sonra son 4 hafta, bütün maçlar zor geçecek. Dolayısı ile hiç kolay bir maç olacağını düşünmüyorum."

Kalan haftalardaki maçlar için hedeflerine de değinen Karan "Mutlaka en az 3-4 puan veya 5 puan toplarsak, işimiz garanti gibi gözüküyor ama futbol bu. Matematiksel olarak alttaki takımlar yetiştiği sürece senin mutlaka puan veya puanlar alman lazım. Alt taraftaki herkes ligde kalma mücadelesi veriyor. Üst taraf nasılsa alt tarafta aynı şekilde. Kimse bu ligi terk etmek istemiyor bizde bunun mücadelesini devam ettiriyoruz."

Ramazan Ayı'nın tüm İslam alemine hayırlı olması temennilerini de dile getiren Karan, federasyonun maç saatlerine müdahale etmesi gerektiğini savundu.

Her takımda olduğu gibi kendi takımlarında da oruç tutan futbolcular olduğunun altını çizen Karan "Maç günü de oruç tutan oyuncularımız var. Federasyon tarafından, maç saatleri yediye değil de sekiz buçuk, dokuza alınsın. Zaten akşam maçları ışıklandırmayla oynanıyor. Gündüz maçı birde, tamam orada futbolcu çok etkilenemeyebilir ama akşam maçları yedide oynanıyor. İftar saati geldiğinde orada artık federasyon devreye girmesi lazım. En azından oyuncular oruçlarını soyunma odasında açıp sahaya çıkmaları hem sağlık açısından hem de oyuncu açısından daha iyi. Buna artık hem federasyon hem de futbol takımları müdahale etmek zorunda."

Öte yandan Menemenspor'da uzun zamandır sakatlığı bulunan Okan Yılmaz takımla çalışmalara başlarken, son maçta aldığı darbeler yüzünden sakatlık geçiren David Domgjonas antrenmanda yer almadı.

Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan - Ramazan ayında maç saatleri
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan - Ramazan ayında maç saatleri
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan - Ramazan ayında maç saatleri
Menemenspor Teknik Direktörü Ümit Karan - Ramazan ayında maç saatleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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