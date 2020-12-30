Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'la sözleşme imzaladı
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Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'la sözleşme imzaladı

30.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 30.12.2020 15:19

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'la sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'la sözleşme imzaladı.

Kulüp binasında düzenlenen imza törenine, kulübün onursal başkanı Tahir Şahin, yönetim kurulu üyesi Ender Günbay ve teknik direktör Ümit Karan katıldı.

Menemenspor ile 1,5+1 yıllık anlaşma imzalayan Karan, yaptığı açıklamada, bir süredir Türkiye liglerinde çalışmak istediğini, Tahir Şahin'in çağrısıyla takıma geldiğini ifade etti.

Genç bir takım olduklarını, kulübü bir fabrikaya dönüştürmeyi hedeflediklerini bildiren Karan, şöyle konuştu:

"Hem oyuncu yetiştirmeye hem de bölgenin büyük takımlarından bir tanesi olmaya karar verdik. Hedeflerimiz büyük, inşallah bu seneyi güzel geçirip yeni sezonda yukarılara doğru oynamayı hedefliyoruz. Başkanımız ve ben hedefleri olan insanlar olduğumuz için güçlerimizi birleştirdik. İnşallah ilerleyen zamanlarda bu başarıyı göstereceğiz."

Törenin ardından Tahir Şahin, Ümit Karan ve ekibine ilçe stadını ve tesisleri gezdirdi.

Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'la sözleşme imzaladı
Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'la sözleşme imzaladı
Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'la sözleşme imzaladı
Menemenspor, teknik direktör Ümit Karan'la sözleşme imzaladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

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