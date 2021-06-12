Menemenspor'dan Yasin atağı
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Menemenspor'dan Yasin atağı

Menemenspor'dan Yasin atağı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde gözünü eski oyuncularına çevirdi.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor, transferde gözünü eski oyuncularına çevirdi. Eski sağ beki Mazlum Demir'le sözleşme imzalayıp Ankaraspor forması giyen Nijeryalı kanat Sikiru Olatunbosun'la görüşmeler yapan sarı-lacivertliler daha önce formasını giymiş sol bek Yasin Güreler için de harekete geçti. Son olarak Tuzlaspor'da forma giyen deneyimli oyuncuya 'dön' çağrısı yapan kurmayların Yasin'den cevap beklediği kaydedildi.

Menemenspor'da 2011-2018 yılları arasında forma giyen 29 yaşındaki futbolcuyu teknik direktör Cenk Laleci'nin de çok istediği bildirildi. Geçen sezon Tuzlaspor'da 23 lig müsabakasına çıkan Yasin Güreler 1570 dakika sahada kaldı. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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