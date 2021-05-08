Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan korona virüse yakalandı
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Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan korona virüse yakalandı

Menemenspor'da Teknik Direktör Ümit Karan korona virüse yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Menemenspor, Adana Demirspor müsabakası öncesi yapılan testlerde Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif vakaya rastladığını duyurdu.

Menemenspor, Adana Demirspor müsabakası öncesi yapılan testlerde Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif vakaya rastladığını duyurdu.

TFF 1. Lig'in son haftasında sahasında şampiyonluk mücadelesi veren Adana Demirspor'u konuk edecek olan Menemenspor'da pozitif vaka şoku yaşandı. Sarı-lacivertli kulüp, maç öncesinde futbolcular, teknik heyet, sağlık, idari ve destek personellerine yönelik yapılan Covid-19 PCR testlerinde Teknik Direktör Ümit Karan ve 1 futbolcuda pozitif vakaya rastlandığını duyurdu. İzmir temsilcisi, deneyimli çalıştırıcının ve pozitif vaka rastlanan oyuncunun izolasyona alınarak tedavilerine başlandığını açıkladı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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