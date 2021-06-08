Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci yeniden göreve getirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci yeniden göreve getirildi

Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci yeniden göreve getirildi
Anadolu Ajansı / Gökay Özalp - Haberler | Spor

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, eski teknik direktörü Cenk Laleci ile anlaşmaya vardı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Ümit Karan'ın kulüpten ayrılmasının ardından, Laleci ile karşılıklı görüşme neticesinde anlaşmaya varıldığı kaydedildi.

Cenk Laleci 2019-20 sezonunda sportif direktör olarak Menemenspor'da göreve başlamış, Ramazan Kurşunlu'nun görevinin sona ermesinin ardından teknik direktörlük görevine getirilmişti. Laleci geçen sezon ligin 16. haftasından sonra kulüple yolları ayırmıştı.

Öte yandan, kulüp altyapısında yetişen ve son olarak Edirnespor'da forma giyen 30 yaşındaki savunma oyuncusu Mazlum Demir'in de transfer edildiği bildirildi.

Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci yeniden göreve getirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

'Şike var mı?' sorusuna Ümit Karan'dan olay yanıt: Paranın olduğu yerde her şey olur
'Şike var mı?' sorusuna Ümit Karan'dan olay yanıt: Paranın olduğu yerde her şey olur
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
Ahmet Nur Çebi, Kulüpler Birliği'ndeki başkanlık görevini bırakma kararı aldı
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar
116 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Colon'un taraftarları hüngür hüngür ağladı! İşte o anlar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Ziya Selçuk Muharrem İnce Süleyman Soylu
Magazin Alişan Müge Anlı Ezgi Mola Acun Ilıcalı
Spor Şenol Güneş Ergin Ataman Sergen Yalçın Nihat Özdemir Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Menemenspor'da teknik direktör Cenk Laleci yeniden göreve getirildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.06.2021 16:14:55. #1.13#

title