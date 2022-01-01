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Menemenspor'da Rasheed gitti borcu kaldı

Menemenspor'da Rasheed gitti borcu kaldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, amatörden transfer ettiği Ibrahim Akanbi Rasheed'i Kocaelispor'a sattığına sevinirken, Nijeryalı oyuncu yüzünden FIFA'dan gelen cezayla sarsıldı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Nasadoge Menemenspor, amatörden transfer ettiği Ibrahim Akanbi Rasheed'i Kocaelispor'a sattığına sevinirken, Nijeryalı oyuncu yüzünden FIFA'dan gelen cezayla sarsıldı. Türkiye'ye 2019 yılında gelip amatör olarak Foça Belediyespor ve Tire Belediyespor'da forma giyen Rasheed, 2019-2020 sezonunun ikinci yarısında Menemenspor'da profesyonelliğe geçti.

Menemen formasıyla 2 yılda 1'inci Lig'de 46 maça çıkıp, 12 gol atan 22 yaşındaki forvet, transferin gözdesi olarak Kocaelispor'a 900 bin TL bonservis ücretiyle satıldı. Sarı-lacivertliler Rasheed'in gelir elde ederek satıldığına sevinirken, futbolcunun Nijarya'daki yetiştiricilik bedeli olarak FIFA kulübe 160 bin Euro ceza çıkardı. Bu nedenle transfer yasağı alan Menemenspor, yeni takviyelerine lisans almak için güncel kurla 2.4 milyon TL tutan bu yasağı açmaya çalışıyor.


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