Menemenspor'da Laleci yeniden görevde
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Menemenspor'da Laleci yeniden görevde

Menemenspor'da Laleci yeniden görevde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yollarını ayıran yönetim, geçen sezon Karan'dan önce takımı çalıştıran Cenk Laleci ile yeniden anlaştı.

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Menemenspor'da teknik direktör Ümit Karan'la yollarını ayıran yönetim, geçen sezon Karan'dan önce takımı çalıştıran Cenk Laleci ile yeniden anlaştı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Cenk Laleci hocamızla oturduk, konuştuk. Hatalarını anlayışla karşılayarak, Menemenspor'umuz için baba oğul ilişkisi içerisinde çalışmaya karar verdik. Menemenspor camiasına hayırlı uğurlu olsun" ifadelerine yer verildi.

Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, genç teknik adamla el sıkışarak objektife poz verdi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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