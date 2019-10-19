Menemenspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

19.10.2019 21:35

TFF 1. Lig'de golsüz sona eren maçın ardından konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu kendi evlerinde galip gelemedikleri için üzgün olduklarını açıklarken, Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri pozisyon anlamında sıkıntı yaşadıklarını söyledi.



TFF 1. Lig'in 8. hafta maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u konuk eden Menemenspor, rakibiyle golsüz berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Menemenspor Teknik Direktörü Dilaver Mutlu, sahalarında galip gelemedikleri için üzgün olduklarını söyleyerek, "Bu hafta Erzurumspor favori gösteriliyordu ama berabere kaldığımız için üzgünüz. Farklı bir oyun sistemi yerleştirmeye çalışıyoruz takıma. Ona rağmen çocuklar ellerinden geleni yaptılar. Önümüzde İzmir derbisi var. Bu dakikadan sonra o maça konsantre olacağız. Bu maçı kazanmak istiyoruz. Ligin sonunda hedeflediğimiz yere gelmek istiyoruz" diye konuştu.



Büyükşehir Belediye Erzurumspor cephesi



Golsüz sona eren karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise kazanmak için geldikleri maçtan istedikleri 3 puanı alamadıklarını söyledi. Rakiplerinin iç sahada ilk puanını aldığını hatırlatan Sözeri, "Biz de dış sahada ilk puanımızı aldık. Çok sevinemesek de 1 puanı hanemize yazdırdık. Yakaladığımız pozisyonları değerlendirebilsek sonuç farklı olabilirdi. İkinci yarı istediğimiz pozisyonları yakalayamadık. Pozisyon anlamında sıkıntılarımız var" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA