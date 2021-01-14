Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı

14.01.2021 20:13 | Son Güncelleme: 14.01.2021 20:16
Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Berkay Samancı'yı transfer etti.

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, Berkay Samancı'yı transfer etti.

Menemenspor'dan yapılan yazılı açıklamada, 2. Lig ekiplerinden Niğde Anadolu FK'de mücadele eden orta saha oyuncusu 31 yaşındaki Berkay Samancı ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Profesyonel futbol yaşantısına Kocaelispor'da başlayan Samancı, sırasıyla Bucaspor, Adana Demirspor, Altınordu, Manisaspor ve Niğde Anadolu FK takımlarında forma giydi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökay Özalp

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Mevlüt Çavuşoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Seda Sayan Hande Erçel Seren Serengil Murat Dalkılıç
Spor Ersun Yanal Gökhan Gönül Mesut Bakkal İsmail Kartal Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Ankara Instagram Donald Trump
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Menemenspor, Berkay Samancı'yı renklerine bağladı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.1.2021 20:17:29. #1.14#
title