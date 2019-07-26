Menemen'de rota Chabbi

TFF 1'inci Lig temsilcisi Menemenspor, dış transferde Gazişehir Gaziantep'ten Tunus asıllı Avusturyalı santrfor Seifedin Chabbi'ye kanca attı.

Geçen sezon ara transfer döneminde Gaziantep ekibine transfer edilen golcü oyuncu 15 maçta 5 kez rakip fileleri sarstı. Kulübüyle sözleşmesi devam eden Chabbi'nin Süper Lig'e yükselen Gazişehir temsilcisinin kadrosundan elenmesi halinde transfer için Menemenspor devreyi girmeyi planlıyor. Son olarak Arnavut kaleci Gentian Selmani'ye 2 yıllık sözleşme imzalatarak şimdiye kadar 6 yabancı oyuncu transfer eden Menemenspor'da takviyelerin süreceği belirtildi.

Kaynak: DHA

- İzmir