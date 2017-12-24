Menemen'de İmzalar Sürecek





TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı lider kapatan Menemen Belediyespor'da transfer taarruzu sürecek.



İlk olarak Gençlerbirliği'nden sağ bek Utku Işık'la sözleşme imzalayan ardından Buugsaşsporlu golcü Yıldıray Koçal'ı resmen kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin Niğde Belediyespor'dan forvet Ömer Yıldız ve Bugsaşspor'dan orta saha Ömer Bozan'la da anlaşma aşamasına geldiği bildirildi. İkinci yarıya daha güçlü bir ekiple girmeyi planlayan Menemen'in hafta içinde iki futbolcuyla resmi sözleşme imzalayacağı ifade edildi.



Yapılacak takviyelerle güçlerine güç katacaklarını belirten teknik direktör Suat Kaya, "Sezonun ikinci yarısı çok çetin geçecek. Bizimle beraber 3 takım 38 puanla şampiyonluk mücadelesi veriyor. İyi bir yapılanmayla ikinci yarıya başlamalıyız" yorumunu yaptı. - İzmir