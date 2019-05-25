Menemen Belediyespor'da gergin kongre (2)

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'un başkanlığına eski belediye başkanı Tahir Şahin seçildi.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyon olarak Spor Toto 1. Lig'e yükselen Menemen Belediyespor'un başkanlığına eski belediye başkanı Tahir Şahin seçildi.
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Menemen Belediyespor'da gergin kongre (2)
Kaynak: AA
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