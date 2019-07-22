Mendes devreye girdi, Falcao'yu bedava getiriyor

Fernando'nun Sevilla'ya transferini gerçekleştirilen Jorge Mendes'in şimdiki operasyonu Milan, Monaco ve Galatasaray üçgeninde gerçekleşecek. Ünlü menajer finansal açıdan zor durumda olan Milan'dan Cutrone'yi Wolwerhampton'a Andre Silva'yı ise Monaco'ya götürerek İtalyan ekibine 60 milyon euroluk bir bütçe oluşturacak.

Silva transferiyle Monaco'nun forvet ihtiyacını giderecek olan Mendes, Fransız ekibindeki oyuncusu Radamel Falcao'nun ise bedelsiz olarak takımdan ayrılmasını istiyor.

2022 DÜNYA KUPASI İÇİN GALATASARAY'I SEÇTİ

Sabah'ta yer alan habere göre; Monaco'da vergiden muaf olarak 8,5 milyon euroyu yakın maaş kazanan 33 yaşındaki Kolombiyalı santrforun önündeki en büyük hedefin 2022 Dünya Kupası'nda forma giymek olduğunu bilen Mendes, Suudi Arabistan, Katar ve Çin gibi opsiyonları devre dışı bıraktı.

Avrupa arenasında kariyerini sürdürmek isteyen Falcao için Galatasaray ile görüşen Jorge Mendes, oyuncusu için iki şart sundu. Bu şartlardan ilki yıllık 6 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme, ikincisi ise imaj haklarının kendilerinde olması. Galatasaray yönetimi bu konuyu teknik heyetle masaya yatırdı ve çıkan olumlu sonuç Falcao cephesine iletildi.