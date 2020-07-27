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Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi

Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Badou Ndiaye'nin, Stoke City'e dönecek olması nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen Trabzonspor'a Beşiktaş'tan ayrılan Mohamed Elneny önerildi.

27.07.2020 10:43 | Son Güncelleme: 27.07.2020 10:52

Trabzonspor'a, menajerlerden dikkat çeken bir transfer önerisi geldi. Menajerler, sezon ortasında Obi Mikel ile yollarını ayıran ve sezon sonunda Badou Ndiaye'nin, Stoke City'e dönecek olması nedeniyle orta sahaya takviye yapmak isteyen Fırtına'ya Beşiktaş'tan ayrılan Mohamed Elneny'i kiralayabileceklerini iletti.

ELNENY DE SICAK BAKIYOR

Mısırlı orta sahanın da bordo-mavililere gitmeye sıcak baktığı iddia edilirken, ilerleyen günlerde transfer için karşılıklı adımların atılabileceği öne sürüldü. Beşiktaş, Elneny'i sezon başında Arsenal'dan kiralamış ve yıldız oyuncuya 1.5 milyon Euro ücret vermişti.

28 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla 27 maça çıkarken 1 gol ve 4 asist kaydetti.

(Takvim)

Menajerler, Mohamed Elneny'i Trabzonspor'a önerdi
Haber Yorumları (1)
BURAK: Beşiktaş Elneny e 2 milyon veriyordu . Trabzon 3 büyüklerden fazla para vererek topçu alıyor ama bu ekonomiye dayanamazlar . Bütün takımlar bütçe kısmak zorunda .
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