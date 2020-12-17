Menajerinden resmi açıklama geldi! Hakan'ın imzası için ilk resmi adım atıldı
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Menajerinden resmi açıklama geldi! Hakan'ın imzası için ilk resmi adım atıldı

17.12.2020 08:40 | Son Güncelleme: 17.12.2020 09:05

A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun menajeri, yeni sözleşme için kulüple görüşmelere yeniden başladı. Milli oyuncunun menajeri Gordon Stipic, kulüple yapılan görüşmenin pozitif geçtiğini ve ilerleyen dönemde görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

A Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu'nun gelecek sezonki adresi merak ediliyor. Yıldız oyuncunun menajeri, Milan ile yeniden masaya oturdu.

26 yaşındaki oyuncunun, sözleşmesi uzatma yapılmazsa 2021 yazında sona eriyor.

YÖNETİM KURULUYLA GÖRÜŞTÜ

Fabrizio Romano'nun haberine göre; taraflar yeniden buluştu. Hakan'ın menajeri ile Milan'ın yönetim kurulu arasında görüşme gerçekleşti.

Milan ile anlaşma çabaları devam ederken, Manchester United'la olan görüşmeler ise bir süredir durdu. Hakan Çalhanoğlu tarafı ile Milan arasındaki en büyük problem maaş konusunda anlaşmazlıklar olarak görülüyor.

"POZİTİF BİR GÖRÜŞMEYDİ"

Milli oyuncunun menajeri Gordon Stipic açıklamasında; "Pozitif bir görüşme oldu. Müzakere aşamasındayız ve bundan sonra da iletişimde olmaya devam edeceğiz." dedi.

Taraflar arasında 24 Aralık ve 7 Ocak tarihleri arasında bir günde yeniden buluşma yapılması bekleniyor.

On numara oyuncusu bu sezon Milan forması ile çıktığı 17 resmi maçta takımına, 5 gol ve 5 asistlik katkı sağladı.

Menajerinden resmi açıklama geldi! Hakan'ın imzası için ilk resmi adım atıldı
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