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Menajeri Beşiktaş'la görüştüklerini açıkladı

Botafogo'nun 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Joao Paulo'nun menajeri, Beşiktaş ile transfer görüşmelerini sürdürdüklerini söyledi.

19.12.2019 12:02 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:03
Menajeri Beşiktaş'la görüştüklerini açıkladı

Devre arasında en az 2 transfer yapması beklenen ve hücum bölgesine takviye yapmaya hazırlanan için 'dan açıklama geldi.

Botafogo'nun 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Joao Paulo için yeni bir açıklama yapan menajeri Manica, siyah-beyazlılar ile görüşmelerde önemli yol aldıklarını söyledi.

Menajer Cristian Manica, "Beşiktaş ile görüşmelerimiz devam ediyor. Rakamları da konuştuk, Joao Paulo'yu da canlı izlediler. Henüz sadece resmi teklif gelmedi" ifadelerini kullandı.

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28 yaşındaki orta saha oyuncusunun peşinde MLS ekipleri Atlanta United ile Seattle Sounders'ın da olduğu kaydedildi.

Orta sahanın ortasında hücum özellikleriyle öne çıkan 1,71'lik oyuncu, Botafogo'da oynadığı 85 maçta 6 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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