Memurların ardından bir ek zam da kamu işçilerine! Ocak ayı maaşlarına yansıtılacak

Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Türk Ağır Sanayii ve Hizmet Sektörü Kamu İşverenleri Sendikası (TÜHİS) Genel Sekreteri Adnan Çiçek'in dün imzaladığı protokolle, kamu işçisine de yüzde 2,5'luk ek zam verildi. Hükümetin, kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda memur ve sözleşmeli personele yapılan ek zam, kamu kurumlarında çalışma barışını sağlamak amacıyla tüm kamu işçisine de uygulanacak.

OCAK MAAŞLARINA YANSITILACAK

Yüzde 2,5'luk ek zam 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. Bir defaya mahsus verilen söz konusu zam, 1 Ocak 2022'de işçi ücretlerine uygulanan zam sonrası oluşan son ücretler üzerine yapılacak.

KAMU KURUMLARI PROTOKOLE UYMAK ZORUNDA

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun Ek 2'nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları, 11 Ağustos 2021'de hükümet, kamu işveren sendikası ve işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan "2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne ve onun eki niteliğindeki "Ek Çerçeve Anlaşma Protokolü"ne uymakla yükümlü olacak.

HAK-İŞ: TALEBİMİZİN OLUMLU SONUÇLANMASINDAN MEMNUNUZ

Konu hakkında bir değerlendirme yapan HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, "Hükümetimizin kamu çalışanlarını enflasyona ezdirmeme politikası doğrultusunda ek zam talebimizi olumlu sonuçlandırmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vedat Bilgin'e, Hükümetimize ve Kamu İşveren Sendikasına teşekkür ediyoruz.Yüzde 2.5 oranında ilave zammı içeren Kamu çerçeve ek protokolü önemli bir mücadele ve gayretimiz sonucu yeni ve güzel bir uygulama olmuştur. Ek protokolün bütün kamu işçilerine ve üyelerimize hayırlı olmasını dileriz." dedi.