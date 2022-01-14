Memurlarda AGİ kalktı mı? Asgari geçim indirimi kaldırıldı mı?

Memurlarda AGİ kalktı mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Milyonlarca kişinin kafa karışıklığını giderecek açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. İşte AGİ ile ilgili merak edilen tüm soruların cevapları haberimizde… Verginin kaldırılmasıyla birlikte AGİ kaldırıldı mı?

MEMURLARDA AGİ KALKTI MI?

Asgari geçim indirimi (AGİ) 2008 yılında hayatımıza girdi. İşçi ve memurlar ondan önceki yıllarda fiş fatura toplayarak vergi iadesi alıyordu. 1 Ocak 2008'de fiş fatura uygulamasına son verilerek AGİ yoluyla vergi iadesi sistemine geçildi. Bu yıl asgari ücret belirlenirken, tüm işçi ve memurların asgari ücrete kadar olan kazançlarının vergiden istisna edilmesi kararı alındı.

Agi, asgari ücrete yapılan zammın ardından kabul edilen düzenleme ile kaldırıldı. ... Çalışanların maaşlarının asgari ücret kadar Gelir ve Damga Vergisi'nden muaf olmasını içeren teklifin kanunlaşmasıyla AGİ kalktı. Uygulama alanı kalmayan Asgari Geçim İndirimi (AGİ) asgari ücret üzerinde alanlara da verilmeyecek.

Son gelişmelerin ardından brüt 5 bin liraya kadar olan kısımdan alınan vergi sıfır olacak. Asgari ücrette vergiden muaf tutulmasının ardından, 3'üncü maddede verilen önerge ile ücretlerden 'Asgari Geçim İndirimi' kaldırıldı. Teklif ile maddenin yasadan tamamen kaldırılması öngörüldü.

Ocak ayı itibarı ile geçerli olacak yeni asgari ücret, geçtiğimiz hafta itibarı ile açıklandı. Asgari ücret ile beraber 2022 AGİ zammı tablosu da en çok merak edilenler arasında yeni aldı. Bilindiği üzere, her yıl, AGİ zammı hesaplama tablosu bekar, evli ve 1, 2, 3, 4, 5 çocuklular için değişiklik gösteriyor. Öte yandan, 2022 itibarı ile Asgari Geçim İndirimi ile ilgili yeni bir değişiklik de oldu.

Haberler.com - Gündem

Haberi Kaydet