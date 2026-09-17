Memur ve emekli zammı için 4 senaryo

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon oranında artış sinyali verdi.

Bu açıklamanın ardından Ocak 2027 döneminde memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranları için 4 farklı senaryo hesaplandı.

En düşük emekli maaşının da artması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi