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Memur ve emekli zammı için 4 senaryo

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Memur ve emekli zammı için 4 senaryo
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Şimşek'in enflasyon oranında artış sinyali vermesinin ardından Ocak 2027'de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranları için dört farklı senaryo hesaplandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon oranında artış sinyali verdi.

Bu açıklamanın ardından Ocak 2027 döneminde memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranları için 4 farklı senaryo hesaplandı.

En düşük emekli maaşının da artması bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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