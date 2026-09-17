Memur ve emekli zammı için 4 senaryo

Memur ve emekli zammı için 4 senaryoGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şimşek'in enflasyon oranında artış sinyali vermesinin ardından Ocak 2027'de memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak zam oranları için dört farklı senaryo hesaplandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon oranında artış sinyali verdi.
Bu açıklamanın ardından Ocak 2027 döneminde memur, memur emeklisi ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine uygulanacak zam oranları için 4 farklı senaryo hesaplandı.
En düşük emekli maaşının da artması bekleniyor.
Kaynak: Haber Merkezi