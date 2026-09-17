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Memur ve emekli maaş zammı için 2027 tahminleri şekilleniyor

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Memur ve emekli maaş zammı için 2027 tahminleri şekilleniyor
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Bakan Şimşek, kamu çalışanları ve emeklilerin maaşlarının en az enflasyon kadar artacağını belirtti. OVP'de 2026 enflasyon tahmini yüzde 28,4, 2027 hedefi yüzde 21 oldu.

Ocak 2027'de emekli ve memur maaş zamlarına ilişkin tahminler şekilleniyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Bloomberg HT ve Habertürk ortak yayınında, "Kamu çalışanlarının ve emeklilerimizin maaşları her zaman en az enflasyon kadar artacak" dedi.

6 Eylül'de açıklanan 2027-2029 dönemi Orta Vadeli Program'da (OVP), 2026 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 28,4, 2027 yıl sonu enflasyon hedefi ise yüzde 21 olarak belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi
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