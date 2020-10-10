Memur ve emeklinin aile yardımı 441 liraya yükselecek

Milyonlarca emekli ve memurun ocak ayında maaşının yanında aile yardımları da zamlanacak. Memurlara en az yüzde 3 aile yardımı zammı yapılması öngörülüyor. Buna göre 2 çocuklu memur ve emekliye aylık 441 lira ek gelir verilecek.

Milyonlarca emekli ve memur, ocak zammıyla ilgili gelişmeleri merakla takip ediyor. Ocak ayında memur zammının yanı sıra aile yardımı ödemelerinin de artması bekleniyor. Memurlara en az yüzde 3 aile yardımı zammı yapılması öngörülüyor.

441 LİRA AİLE YARDIMI

Buna göre, eş yardımı 351,09 liradan 361,62 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 77,23 liradan 79,24 liraya, 6 yaş üstü için 38,62 liradan 39,77 liraya yükselecek. Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan memur ve emekliye aylık 428 lira yerine 441 lira aile yardımı almaya başlayacak.

ENFLASYON FARKI OLURSA DAHA DA ARTACAK

Ocak'ta enflasyon farkı olursa bu tutarlar daha da artacak. Memurlar artışı merakla beklerken, emekliler de bu ödemeden yararlanmak istiyor.