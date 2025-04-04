MEMUR VE EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI || 2025 memur Temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisi Temmuz maaş zammı oranı kaç?

Milyonlarca emekli ve memur, Temmuz ayında maaşlara yansıtılacak zam oranlarını merak ediyor. Özellikle "SSK ve BAĞ-KUR emeklileri Temmuz zammı ne kadar?" ve "Memur Temmuz 2025 maaş zammı kaç TL olacak?" gibi sorular internet üzerinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, şu ana kadar açıklanan verilere göre kim ne kadar zam alacak? İşte, 2025 Temmuz zammı ile ilgili güncel gelişmeler, enflasyon farkı hesaplamaları ve beklentiler…

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ NE KADAR ZAM ALACAK?

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyorlar. Toplu sözleşme zammına göre memur ve memur emeklileri temmuz ayında 2025 yılının ikinci zammını alacak. Mart sonu itibarıyla bu rakam yüzde 3.83'ü aştı. Net rakam nisan, mayıs ve haziran aylarına ilişkin açıklanacak 3 enflasyon verisi sonrasında belli olacak.

Maaşı 14 bin 469 TL olan SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 15 bin 924,5 TL'ye çıkacak.

Maaşı 15 bin TL olan SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı 16 bin 509 TL'ye çıkacak.

Maaşı 20 bin TL olan SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı 22 bin 180 TL'ye çıkacak.

Maaşı 25 bin TL olan SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı 27 bin 522,5 TL'ye çıkacak.

Maaşı 30 bin TL olan SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaşı 33 bin 18 TL'ye çıkacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emekli maaşı, bu şartlarda 19 bin 916 TL'den 21 bin 708,44'e çıkacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

En düşük memur maaşı ise 41 bin 91 TL'den 44 bin 789,19 TL'ye yükselecek.

ÜNVAN: 2025 Ocak-Haziran / 2025 Temmuz-Aralık

ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4: 66 bin 358 TL / 72 bin 330,22 TL

MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1: 45 bin 555 TL / 49 bin 654,95 TL

UZMAN ÖĞRETMEN 1/4: 58 bin 663 TL / 63 bin 942,67 TL

ÖĞRETMEN 1/4: 52 bin 935 TL / 57 bin 699,15 TL

BAŞKOMİSER 3/1: 64 bin 481 TL / 70 bin 284,29 TL

POLİS MEMURU 8/1: 58 bin 938 TL / 64 bin 242,42 TL

UZMAN DOKTOR 1/4: 109 bin 154 TL / 118 bin 977,86 TL

HEMŞİRE - (Üniversite Mezunu) 5/1: 53 bin 465 TL / 58 bin 276,85 TL

MÜHENDİS 1/4: 67 bin 691 TL / 73 bin 783,19 TL

TEKNİSYEN - (Lise Mezunu) 11/1: 47 bin 224 TL / 51 bin 474,16 TL

PROFESÖR 1/4: 96 bin 374 TL / 105 bin 47,66 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1: 63 bin 877 TL / 69 bin 625,93 TL

VAİZ 1/4: 55 bin 332 TL / 60 bin 311,88 TL

AVUKAT 1/4: 63 bin 637 TL / 69 bin 364,33 TL