Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk yorum: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor
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Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk yorum: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Memur ve memur emeklisinin maaş zammının belli olmasının ardından bir değerlendirmede bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirmeyle birlikte en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik bir iyileştirme yaşanacak" dedi.

Memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri tamamlandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile memur konfederasyonları olan Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen arasında anlaşma sağlandı.

MEMURLARIN ALACAĞI ZAM ORANI

Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.

"BEKLENTİMİZ ORANA YANSITILDI"

Yapılan zammı değerlendiren Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Zaman olarak bizim sürecimiz bu süreci tamamen bitirmeye yetmiyor. Geniş bir alanı kapsıyor. Sayın Bakanımız içeride 2022 için 5+7, 2023 için 8+6 şeklinde rakamı kamuoyuyla paylaşmış oldu. Hayırlı uğurlu olsun. İkinci yıl için yüzde 8'lik bir iyileştirme, bu anlamda beklentimizi de işaret etmektedir. Bu konuda yaptığımız görüşmelerde bu konuya ilişkimizin kaygımızın, beklentimizin orana yansıtıldığını görüyoruz. Diğer bir husus sözleşmeliler konusunda 2022 yılı içerisinde bu konuya ilişkin bir çalışma tamamlanması konusunda, daha önce sayın bakanımızla uzlaştığımıza ilişkin cümle kurdu. Ve sözleşmelilerin tamamını içerisinde bulundurma konusunda elimizden gelen gayreti gösterecek, sözleşme metnimizde özen göstereceğiz." dedi.

"EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA YÜZDE 28'LİK İYİLEŞTİRME"

Yalçın konuşmasının devamında, "Yine 3600 ek gösterge konusunda yine aynı şekilde çerçeve 2022 yılı içinde tamamlanacak şekilde bir uzlaşımız arasında söz konusuydu. Bu konuda cümle kuruldu, bunda da çalışanları memnun edecek şekilde bir süreç yönetimi konusunda elimizden gelen tüm gayreti ortaya koyacağız. İfade edilen rakam yüzde 26'ya tekabül ediyor. Toplu sözleşme ikramiyesinden gelen iki puan aylık iyileştirmeyle birlikte en düşük devlet memuru maaşında yüzde 28'lik bir iyileştirme yaşanacak" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaştı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı zam
Son dakika: Hükümet ile sendikalar anlaştı! İşte memur ve memur emeklisinin alacağı zam
Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk yorum: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Haber Yorumları (2)
FATİH ULUDAĞ: özel sektörde çalışanı kimse düşünmüyor ben oy verirken kimseyi düşünmücem :) az kaldı :)
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
BY NOKTA : vasıfsız işçiysen zaten en alt kademede maaş alırsın. vasıf varsa çalışkansan özel sektördede iyi maaş var.
Yayından Kaldır
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Memur-Sen'den memurların maaş zammına ilişkin ilk yorum: Yüzde 28'lik iyileştirme anlamına geliyor - Haberler Ekonomi
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