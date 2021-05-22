Meltem ve Uğur'dan altın madalya
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Meltem ve Uğur'dan altın madalya

Meltem ve Uğur'dan altın madalya
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Hırvatistan'da yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın dördüncü gününde Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş altın madalya kazandı.

Hırvatistan'da yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın dördüncü gününde Meltem Hocaoğlu Akyol ve Uğur Aktaş altın madalya kazandı. Eda Eltemur da organizasyonu bronz madalya ile tamamladı.

Hırvatistan'ın Porec şehrinde yapılan Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası'nın dördüncü günü sabah seansında milli karateciler iki altın ve bir bronz madalya kazandı. Kadınlar kumite +68 kiloda Meltem Hocaoğlu Akyol ve erkekler kumite 84 kiloda Uğur Aktaş Avrupa şampiyonu olurken, kadınlar kumite 68 kiloda Eda Eltemur üçüncülük kürsüsüne çıktı.

+68 kiloda finale çıkarak Tokyo 2020 vizesi alan Meltem Hocaoğlu final maçında Bulgar Aleksandra Stubleva ile karşılaştı. Rakibini 1-0 mağlup eden Akyol, Porec'te kariyerinin ilk Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

Erkekler kumite 84 kiloda Tokyo 2020'de mücadele edecek Uğur Aktaş, Hırvatistan'da dördüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Final maçında Azeri Panah Abdullayev'i bitime altı saniye kala aldığı puanla 2-1 yenen Aktaş, 2016, 2017 ve 2019'dan sonra bir kez daha Avrupa'nın zirvesine çıktı.

Eda Elmetur ilk kez

Kadınlar kumite 68 kiloda şanssız bir şekilde finali kaçıran Eda Eltemur, üçüncülük maçında Bosna Hersekli Ivona Cavar'ı 3-0 mağlup ederek büyükler kariyerinin ilk Avrupa Şampiyonası madalyasını kazandı.

Kadınlar kumite 61 kilo üçüncülük maçında Slovak Ingrida Suchankova karşısında bitime altı saniye kala 1-0 önde olan Merve Çoban diskalifiye olarak maçı kaybetti ve Avrupa Karate Şampiyonası'nı beşinci sırada tamamladı. - İSTANBUL

Meltem ve Uğur'dan altın madalya

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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