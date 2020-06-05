Meltem Taylan Aydın kimdir? Meltem Taylan Aydın kaç yaşında ve nereli? Meltem Taylan Aydın ne iş yapıyor? Meltem Taylan Aydın biyografisi ve hayatı!
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Meltem Taylan Aydın kimdir? Meltem Taylan Aydın kaç yaşında ve nereli? Meltem Taylan Aydın ne iş yapıyor? Meltem Taylan Aydın biyografisi ve hayatı!

Cumhurbaşkanı baş danışmanı olarak atanan Meltem Taylan Aydın'nın hayatı, biyografisi ve eğitimi merak ediliyor. Meltem Taylan Aydın hakkında merak edilenler haberimizde. Meltem Taylan Aydın kimdir? Meltem Taylan Aydın kaç yaşında ve nereli? Meltem Taylan Aydın ne iş yapıyor? Meltem Taylan Aydın biyografisi ve hayatı!

Meltem Taylan Aydın kimdir? Meltem Taylan Aydın kaç yaşında ve nereli? Meltem Taylan Aydın ne iş yapıyor? Meltem Taylan Aydın biyografisi ve hayatı!
05.06.2020 10:50 | Son Güncelleme: 05.06.2020 10:54

Meltem Taylan Aydın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanı olarak atandığı açıklandı. Meltem Taylan Aydın'ın eğitim bilgiler, kariyer geçmişi merak ediliyor.Meltem Taylan Aydın hakkında merak edilenleri haberimizde ele aldık.

MELTEM TAYLAN AYDIN KİMDİR?

Bankacı ve Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi'dir. 1973 yılında Ankara'da doğan Meltem Taylan Aydın, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun oldu. 2008 yılında Başbakanlık Müşavirliğine atandı. Meltem Taylan Aydın, lisansüstü çalışmalarını ekonomi alanında gelişmekte olan ülkelerde makroekonomik performans analizi ve davranışsal ekonomi konularında yapmıştır. 2014 yılında Harvard Üniversitesi Yükselen Liderler programına kabul edildi.

Meltem Taylan Aydın kimdir? Meltem Taylan Aydın kaç yaşında ve nereli? Meltem Taylan Aydın ne iş yapıyor? Meltem Taylan Aydın biyografisi ve hayatı!
MELTEM TAYLAN AYDIN

Harvard Extension School'da İşletme yüksek lisans programına devam etmekte. Halen Cumhurbaşkanı Danışmanı ve 16 Ekim 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi olan Meltem Taylan Aydın, 8 Haziran 2017 tarihinden itibaren de Türkiye Halk Bankası AŞ'de Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com

Manşet

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