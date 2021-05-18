Meltem Hocaoğlu Akyol: Gençlik ve Spor Bayramı'nı madalya ile taçlandırmak istiyorum
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Meltem Hocaoğlu Akyol: Gençlik ve Spor Bayramı'nı madalya ile taçlandırmak istiyorum

Meltem Hocaoğlu Akyol: Gençlik ve Spor Bayramı'nı madalya ile taçlandırmak istiyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

55'inci Avrupa Büyükler Şampiyonası için Hırvatistan'ın Porec şehrinde bulunan milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı madalya ile taçlandırıp, olimpiyat kotasını alarak ülkeye dönmek istediğini söyledi.

55'inci Avrupa Büyükler Şampiyonası için Hırvatistan'ın Porec şehrinde bulunan milli karateci Meltem Hocaoğlu Akyol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı madalya ile taçlandırıp, olimpiyat kotasını alarak ülkeye dönmek istediğini söyledi.

Hırvatistan'ın Porec kentinde 19-23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak Avrupa Büyükler Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları öncesi milliler için en önemli sınav. 11 kadın, 11 erkek sporcuyla mücadele edecek olan Büyükler Karate Milli Takımı adına tatamiye ilk olarak kumite +68 kilogramda çıkacak olan Meltem Hocaoğlu Akyol, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. Meltem Hocaoğlu Akyol yaptığı açıklamada, "55'inci Avrupa Şampiyonası için Hırvatistan'da bulunuyorum. Bu şampiyona aynı zamanda 2021 Olimpiyatları kota müsabakası. Umarım Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda güzel bir madalya ile taçlandırıp, ülkeme olimpiyat kotası ve en iyi dereceyle dönmüş olacağım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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