Melo gözyaşlarını tutamadı

21.08.2019 10:51

Copa Libertadores çeyrek finallerinde heyecan başladı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo'nun takımı Palmeiras deplasmanda Gremio'yu 1-0 mağlup etti. Konuk takımın golü 31. dakikada Gustavo'dan geldi.

Palmeiras'ta Felipe Melo karşılaşmanın 77. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Brezilyalı futbolcu gördüğü kırmızı kart sonrası sahayı gözyaşları içinde terk etti.