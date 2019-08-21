Melo gözyaşlarını tutamadı

Bir dönem Galatasaray'da da oynayan Melo, Gremio-Palmeiras maçının 77. dakikasında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Brezilyalı oyuncu sahayı gözyaşları içinde terk etti.

21.08.2019 10:51
Melo gözyaşlarını tutamadı

Copa Libertadores çeyrek finallerinde heyecan başladı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Felipe Melo'nun takımı Palmeiras deplasmanda Gremio'yu 1-0 mağlup etti. Konuk takımın golü 31. dakikada Gustavo'dan geldi.

Palmeiras'ta Felipe Melo karşılaşmanın 77. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımın 10 kişi bıraktı.

Brezilyalı futbolcu gördüğü kırmızı kart sonrası sahayı gözyaşları içinde terk etti.

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