Melis Gülcan riske edilmedi
29.11.2020 09:24 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:29
Bellona Kayseri Basketbol'un önemli oyuncusu Melis Gülcan sakatlığı nedeniyle Samsun Canik Belediyespor maçında forma giymedi.
Bellona Kayseri Basketbol'un önemli oyuncusu Melis Gülcan sakatlığı nedeniyle Samsun Canik Belediyespor maçında forma giymedi.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol takımında Melis Gülcan, ligin 10.haftasında oynanan Canik Belediyespor maçında oynamadı.
Hafif sakatlığı bulunan Melis Gülcan Bellona Kayseri Basketbol teknik ekibi tarafından riske edilmedi. Melis Gülcan ligin 11.haftasında oynanacak olan Botaş maçında forma giyebilecek. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı