Melikgazi Belediyespor gözünü yeniden 1. Lig'e dikti
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Melikgazi Belediyespor gözünü yeniden 1. Lig'e dikti

Melikgazi Belediyespor gözünü yeniden 1. Lig'e dikti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

2021-2022 sezonunda Türkiye 2. Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor, ilk olarak Antrenör Gökhan Sarıbaş ile anlaşma sağlarken, iç transferde 4, dış transferde 6 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

2021-2022 sezonunda Türkiye 2. Voleybol Ligi'nde mücadele edecek olan Melikgazi Belediyespor, ilk olarak Antrenör Gökhan Sarıbaş ile anlaşma sağlarken, iç transferde 4, dış transferde 6 oyuncu ile sözleşme imzaladı.

Yeni sezonda güçlü bir yapılanma ile yola çıkan Melikgazi Belediyespor, Antrenör Gökhan Sarıbaş ile anlaşma sağladıktan sonra iç transferde KaptanBurak Kılıç, Emincan Kocabaş, Mehmet Can Ağırbaş ve Abdullah Belik ile sözleşme imzalarken, dış transferde ise Mustaga Sızlağ, Yusuf Olgun, Ömer Uygur, Kurtuluş Can Dündar, Berke Tan ve Burak Aktürk'ü renklerine bağladı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, voleybol tamımın şehri en iyi şekilde temsil etmesi için her türlü desteği vereceklerini söylerken, yeni sezonda takıma başarılar diledi. Kulüpbaşkanı Yakup Yüksel ise, "Genç, savaşan ve mücadeleci bir takım kurduk. Eylül ayının ilk haftasında topbaşı yapacak olan takımımızın tek hedefi 1.Lig olacak" dedi. - KAYSERİ

Melikgazi Belediyespor gözünü yeniden 1. Lig'e dikti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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