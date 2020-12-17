Meliha İsmailoğlu: "Tokyo Olimpiyatları'nda ilk hedefimiz gruptan çıkmak"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Meliha İsmailoğlu: "Tokyo Olimpiyatları'nda ilk hedefimiz gruptan çıkmak"

17.12.2020 13:02 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:06
Meliha İsmailoğlu:

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Meliha İsmailoğlu, korona virüs sebebiyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başarılı sporcusu Meliha İsmailoğlu, korona virüs sebebiyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda ilk hedeflerinin gruptan çıkmak olduğunu söyledi.

VakıfBank Spor Kulübü'nün ve A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Meliha İsmailoğlu, markalar dünyası ve spor sektörünü bir araya getiren Brand & Sport Summit etkinliğinde konuştu. Sözlerine sporla, voleybolla ilgilenen gençlere tavsiyelerde bulunarak başlayan milli sporcu, "Cesaret her zaman bizim için hiçbir zaman vazgeçmemektir. Başarı iniş çıkışı barındıran zorlu bir süreçtir. Ben de bu süreçte ter döktüm, bazen göz yaşı döktüm. Başarıya ulaşan asla vazgeçmeyendir. Gençlerimize seslenmek istiyorum; asla vazgeçmeyin. Başarılarınıza bir yenisini eklemek için daha çok çalışın" açıklamasını yaptı.

"ORADA TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEK İSTİYORUZ"

Korona virüs sebebiyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda milli takım olarak hedeflerinin de bahseden İsmailoğlu, "Ülkemin kadınlarını olimpiyatlarda temsil edeceğimiz için büyük sorumluluk duyuyoruz. Bu yazı büyük heyecanla bekliyorduk. Hemen gitmek istiyorduk. Ancak pandemi nedeniyle bu mümkün olmadı. Ama öncelikle amacımız sağlık bir şekilde gidip turnuvayı tamamlamak. Mili formayı giydiğimiz zaman arkamızda büyük bir kitle olduğunu biliyoruz. Öncelikle gruptan çıkmayı hedefliyoruz. Sonra da gidebildiğimi yere kadar gitmek istiyoruz. Orada Türk kadınının gücünü göstermek istiyoruz" şeklinde konuştu.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Abdülhamit Gül Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Uğur Yücel Cemal Hünal Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Neymar Ersun Yanal Fatih Terim Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Çocuk Adana Jandarma İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Meliha İsmailoğlu: "Tokyo Olimpiyatları'nda ilk hedefimiz gruptan çıkmak" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.12.2020 13:06:44. #1.14#
title