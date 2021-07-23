SPOR Meliha İsmailoğlu: Olimpiyatlar, bizim için en yüksek mertebe
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SPOR Meliha İsmailoğlu: Olimpiyatlar, bizim için en yüksek mertebe

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Meliha İsmailoğlu: Olimpiyatlar, bizim için en yüksek mertebe"Tokyo'ya heyecanlı bir şekilde gidiyoruz""Elimizdeki zamanı verimli kullandık ve şu an hazırız""Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak"İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha...

Meliha İsmailoğlu: Olimpiyatlar, bizim için en yüksek mertebe

"Tokyo'ya heyecanlı bir şekilde gidiyoruz"

"Elimizdeki zamanı verimli kullandık ve şu an hazırız"

"Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak"

İbrahim ALİOĞLU - Kaan ÜLKER/ İSTANBUL, (DHA) - A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Meliha İsmailoğlu, "Olimpiyatlar, daha önce katılmadığımız bir turnuva. Kariyerimizde gidebileceğimiz en yüksek mertebe" dedi.

Milli voleybolcu Meliha İsmailoğlu, 2020 Tokyo Olimpiyatları öncesi Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu. İsmailoğlu, "Pandemi bizi biraz sarstı. Biraz daha erkenden toplanabilseydik sistemimiz daha erken oturmuş olurdu. Çünkü sezonda herkes farklı sistemlerde oynadı. Elimizdeki zamanı verimli kullandık ve şu an hazırız" diye konuştu.

"TOKYO'YA HEYECANLI BİR ŞEKİLDE GİDİYORUZ"

Olimpiyat öncesi katıldıkları turnuva hakkında konuşan Meliha İsmailoğlu, "Milletler Ligi çok güzel bir hazırlık turnuvası oldu. Beklemediğimiz kadar yoğun bir turnuva oldu ama kendi takımımızın eksikliklerini ve artılarını görmek açısında keyifli ve iyi oldu. 3'üncülükle döndüğümüz için gerçekten mutluyuz. Madalya ile dönmek önemliydi. Kamp içindeki çalışmalarımızda turnuvadaki hatalarımızı tespit ettik. Gayet verimli geçti. Herkes çok motiveydi ve çok çalıştı. Sabah akşam uzun antrenmanlarımız oldu. Tokyo'ya heyecanlı bir şekilde gidiyoruz. Umarım en güzel mücadelemizi orada gösteririz" dedi.

"ELİMİZDEKİ ZAMANI VERİMLİ KULLANDIK VE ŞU AN HAZIRIZ"

Pandemiden dolayı 1,5 sene boyunca bir araya gelemediklerini belirten İsmailoğlu, "Geçen sene olimpiyat elemesini oynadıktan sonra direkt gitmek istedik. O heyecanı devam ettirip başarılarımızı göstermek istedik ama maalesef pandemiden dolayı olmadı. Uzun bir süreç oldu ama takımımız yine de hazır. Biraz daha erkenden toplanabilseydik sistemimiz daha erken oturmuş olurdu. Çünkü sezonda herkes farklı sistemlerde oynadı. Elimizdeki zamanı verimli kullandık ve şu an hazırız" ifadelerini kullandı.

"ÖNCELİKLİ HEDEFİMİZ GRUPTAN ÇIKMAK"

Olimpiyatlarda öncelikli hedeflerinin gruplardan çıkmak olduğunu söyleyen milli voleybolcu, "Olimpiyatlar, daha önce katılmadığımız bir turnuva. Kariyerimizde gidebileceğimiz en yüksek mertebe. Elbette çok zorlu bir gruptayız. Diğer grup da çok zor. Sonuçta dünyanın en iyi takımları oraya gidiyor. Herkes mücadele edecektir ve en iyi oyununu ortaya koymaya çalışacaktır. Öncelikli hedefimiz gruptan çıkmak. Sonrasına da bakacağız" diye konuştu.

SPOR Meliha İsmailoğlu: Olimpiyatlar, bizim için en yüksek mertebe
SPOR Meliha İsmailoğlu: Olimpiyatlar, bizim için en yüksek mertebe
SPOR Meliha İsmailoğlu: Olimpiyatlar, bizim için en yüksek mertebe
SPOR Meliha İsmailoğlu: Olimpiyatlar, bizim için en yüksek mertebe
SPOR Meliha İsmailoğlu: Olimpiyatlar, bizim için en yüksek mertebe

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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