Meksika Türkiye maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?

Meksika Türkiye maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD kampındaki ikinci hazırlık maçında 11 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 641'inci müsabakaya çıkacak. Peki, Meksika Türkiye maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?

Hazırlık maçında 11 Haziran'da Meksika ile karşılaşacak Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 286'sı özel toplam 640 karşılaşma oynayıp, biri hükmen 251 galibiyet, 150 beraberlik, 239 yenilgi yaşadı. Peki, Meksika Türkiye maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?

TÜRKİYE MEKSİKA İLE DAHA ÖNCE MAÇ YAPTI MI?

A Milli Futbol Takımı, Meksika ile tarihindeki ilk maça çıkacak.

İki takım arasındaki ilk mücadeleye Kuzey Carolina eyaletindeki Kenan Stadı ev sahipliği yapacak. Mücadele, 11 Haziran Çarşamba günü TSİ 04.00'te başlayacak.

Meksika, ABD ve Kanada ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nın üç ev sahibinden biri olacak.

MAÇ KADROSU AÇIKLANDI!

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın 29 kişilik kadroya dahil ettiği isimler şunlar:

Meksika Türkiye maçı nerede, hangi şehirde, hangi statta oynanıyor?

Kaleciler : Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans : Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet : Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Meksika ve Türkiye, karşı karşıya geleceği hazırlık maçı, Chapel Hil'da, Kenan Memorial Stadyumu'nda oynanacak.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI TEK MAÇ MI, RÖVANŞI VAR MI?

Meksika Türkiye maçı tek üzerinden oynanacak.

MEKSİKA TÜRKİYE MAÇI NEDEN GECE YARISI OYNANIYOR?

İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'de başlayacak.

Meksika Türkiye maçı, iki ülke arasındaki yerel saat farkından dolayı geç saatte başlıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da 3 yıllık imza

Menajeri İstanbul'da! Galatasaray'da yıldız isimle 3 yıllık imza
Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü

Cezaevinden izinli çıktı, eniştesi tarafından öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Greta Thunberg'den İsrail'e 'PR oyunu' suçlaması ve Trump'a tokat gibi yanıt

Sınır dışı edilen Greta Thunberg'den Trump'a tokat gibi yanıt
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor

Falezlerden atlayan genç ölümle pençeleşiyor
Demir Ege Tıknaz, Beşiktaş'a geri döndü

Milli yıldız Beşiktaş'a geri döndü
Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu

Banka müdürü kadının oyununu gizli kamera bozdu
Ünlü oyuncu Kubilay Penbeklioğlu, Ferdi Zeyrek'e son vedasını duygusal sözlerle yaptı

Ünlü oyuncu, Ferdi Zeyrek'i gözyaşlarıyla uğurladı
Nihal Candan'dan kötü haber! Tekrar yoğun bakımda

İki kez kalbi duran Nihal Candan'dan korkutan haber
Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı

Yaz sezonunu Türkiye'de açtı! Formda vücudu göz kamaştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.