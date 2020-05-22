Meksika 1. Futbol Ligi koronavirüs nedeniyle iptal edildi Meksika'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 1. Futbol Ligi Liga MX'de 2019-2020 sezonunun iptal edildiği ve bu sezon şampiyon ilan edilmeyeceği duyuruldu.

Meksika'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınan 1. Futbol Ligi Liga MX'de 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Liga MX'ten yapılan açıklamada, sezonun sonlandırılmasına karar verildiği ve bu sezon şampiyon ilan edilmeyeceği belirtildi. Ligin ilk iki sırasında yer alan Cruz Azul ve Leon takımlarının gelecek sezon CONCACAF Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği kaydedildi.

DÜŞME VE YÜKSELME KALDIRILMIŞTI

Liga MX ekiplerinde Santos Laguna, dün 8 oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurmuştu. Meksika'da birinci ve ikinci ligler arasında düşme ve yükselme 5 yıl süreyle kaldırılmıştı.