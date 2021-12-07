Mehmetçik Ağrı'daki köy çocuklarını hediyelerle sevindirdi - Haberler
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Mehmetçik Ağrı'daki köy çocuklarını hediyelerle sevindirdi

AA / Abdullah Söylemez - Haberler | Güncel
Mehmetçik Ağrı'daki köy çocuklarını hediyelerle sevindirdi

Ağrı'da köy okulunu ziyaret eden Mehmetçik, öğrencilere atkı, bere ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

AĞRI (AA) - Ağrı'da köy okulunu ziyaret eden Mehmetçik, öğrencilere atkı, bere ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü ile Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, kent merkezine bağlı Yukarı Saklıca Köyü İlkokulunu ziyaret etti.

Mehmetçik, sınıflarında ziyaret ettiği çocuklara, atkı, bere ile kırtasiye malzemeleri hediye etti.

Yakından ilgilendikleri çocuklara futbol ve basketbol topu veren askerler, öğrencilere yaş pasta ikramında da bulundu.

Askerler ayrıca okulun projeksiyon cihazı eksiğini giderdi.

AA / Abdullah Söylemez - Son Dakika Haberleri

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