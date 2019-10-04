Mehmet Yigit Alp: "Avrupa maceramız devam ediyor"

04.10.2019 02:46

Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Mehmet Yiğit Alp, İsviçre temsilcisi Basel ile 2-2 berabere kalmalarına rağmen grupta kaybettikleri bir şey olmadığını belirterek, Avrupa maceralarının devam ettiğini söyledi.



UEFA Avrupa Ligi C Grubu ikinci hafta maçında sahasında İsviçre temsilcisi Basel ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da Asbaşkan Mehmet Yiğit Alp, kazanabilecekleri maçtan beraberlikle ayrıldıklarını belirterek, "Teknik olarak hocamız değerlendirecektir. İki defa kalemize geldiler, pozisyonları yok. Gruptaki şansımız devam ediyor. Rakiplerimiz Basel, Krosnadar ve Getafe'yi bundan sonraki maçlarda yenebiliriz. Trabzonspor'un grupla ilgili olarak kaybettiği bir şey yok. Avrupa macerası devam ediyor" dedi.



Trabzonspor'un Avrupa'yı ikinci plana aldığıyla ilgili iddialar üzerine ise Alp, "Hiç öyle bir durum söz konusu değil. İkinci plana bir şeyleri itmiş değiliz. Elimizde iyi bir kadro var ve hocamız bu kadroyu en iyi şekilde kullanmaya çalışıyor. Rotasyon yaptı ve elimizdeki oyuncuların hazır olduğunu düşünüp ona göre oynatıyor. Sahada rotasyondan kaynaklanan büyük bir eksiklik görmedim" şeklinde konuştu.



Beşiktaş galibiyetini taçlandırmaları için Çaykur Rizespor deplasmanından galibiyetle dönmeleri gerektiğini belirten Alp, sözlerini şöyle tamamladı:



"Önemli bir lig maçına çıkacağız. İnşallah oradan iyi bir oyun ve skorla ayrılarak milli araya iyi bir şekilde gireriz. Taraftarlarımız bizi yalnız bırakmıyor. Her zaman desteklerini görüyoruz. Yaptıklarımızı çok iyi anladıklarını görüyoruz. Bizi hiç yalnız bırakmadıkları desteklerini hiç eksik etmedikleri için teşekkür ediyoruz. Hem takımın hem de bizim arkamızda duruyor taraftarlarımız. Cezalı tribünler olduğu için ondan eksik görünüyordu kale arkaları yoksa yine doluydu stadyum.Gayet iyiler." - TRABZON

Kaynak: İHA