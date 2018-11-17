Mehmet Tınaz, 5. Kez Başkan Seçildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, S.S. 281 sayılı Biga Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısında, Mehmet Tınaz beşinci kez başkan seçildi.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan, Olağan Genel Kurul Toplantısının Divan Başkanlığına Mehmet Kaya, Katip üyeliğe ise Mustafa Aslan seçildi. Toplantıda, 2017-2018 iş yılı yönetim ve denetim kurullarının çalışma raporları, bilanço ve gelir tabloları okunarak, müzakeresi oya sunuldu. Yönetim ve denetim kurullarının genel kurulca ibra edilmesinin ardından, yönetim kurulu üyeliklerine 5 asil 5 yedek üye ile denetim kurulu üyeliklerine 2 asil 2 yedek üyenin gizli oyla seçimine geçildi. Dört dönemdir başkanlığı yürüten Mehmet Tınaz seçime tek liste ile girdi. 80 üyeden seçimde kullanılan 80 oy alan, Tınaz beşinci kez başkan seçildi. Yönetim Kurulu asil listesi Mehmet Tınaz, Ali İhsan Kaya, Sadi Çolakoğlu ve Mehmet Emir, yedek listesi Ahmet Özsarı, Mustafa Erer, Osman Berber ve İsmail Göner'den oluştu. Mehmet Tınaz ve Ahmet Taşkın Kooperatif asil temsilcileri Sadi Çolakoğlu ve Ali İhsan Kaya yedek kooperatif temsilcileri oldu. Tınaz yaptığı konuşmada, "Kooperatifimiz, Trakya Birlik içerisinde en iyi 5 kooperatiften bir tanesidir. Kooperatifimiz, ekonomik anlamda da rahat bir durumdadır. 13 yıl önce göreve geldiğimizde 350 bin lira zararda olan kooperatifimize şu anda bir yağ tahlil laboratuvarı yaptırarak, iki adet kamyon aldık. Hesabımızda 700 bin lira paramız bulunmaktadır" diye konuştu. - ÇANAKKALE