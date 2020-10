Mehmet Özdilek: Dolu statları sabırsızlıkla bekliyoruz

BÜYÜKŞEHİR Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, dolu tribünler önünde maç oynamak istediklerini belirterek, "Türkiye'de de bir realite var; vakaların her geçen gün arttığını görüyoruz. Bir kez daha söyleyeyim; maske, mesafe, temizlik bu hastalıkla baş edebilme adına çok önemli" dedi.

BB Erzurumspor, Süper Lig'in 7'nci haftasında cuma günü İstanbul'da oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Sakatlıkları bulunan Oltan, Kaan, Ömer ve Novikovas'tan yoksun çalışan mavi-beyazlılarda hedef deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek.

"BU ZORLU MÜCADELEYE HER YÖNÜYLE HAZIRIZ"Antrenmanda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Mehmet Özdilek, "Cuma günü bu haftanın ilk müsabakasını oynayan takım biziz. Geçen sene bir alt ligden çıkan iki takımın müsabakası olacak. Bu ligde her takımın oturmaya başladığı bir süreç yaşanıyor. Hala birçok takımın eksikleri var, buna biz de dahiliz. Geçen hafta kendi evimizde Galatasaray takımına kaybettik. Kaybederken nasıl kaybettiğimizin yorumlarını kamuoyu yaptı, tekrar yorumlamak istemiyorum. İstanbul'da rakibimize karşı kazanabilme adına sahada ne yapmamız gerekiyorsa onu yapacağız, bu mücadelenin içinde olacağız. Geçen hafta kaybettiğimiz maçın telafisi olarak görüyoruz bu müsabakayı. Rakibin adı çok önemli değil, sahada bizim yapacağımız rakipten çok daha değerli ve kıymetli. Bu zorlu mücadeleye her yönüyle hazırız. Ümit ederim ki düşündüğümüz, çalıştığımız birçok şeyi sahada uygular, hedeflediğimiz puan ya da puanlarla şehrimize döneriz" diye konuştu.

"DOLU STATLARI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUZ"Gazetecilerin statlara seyirci alınmasıyla ilgili sorularını da cevaplandıran Özdilek, şunları söyledi: "Bunun merci ben değilim. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu, Futbol Federasyonu zaten düşüncelerini ifade ediyorlar. UEFA'nın aldığı karar var; Şampiyonlar Ligi, UEFA kupası maçlarında yüzde 30 seyirciyi ülke federasyonlarına bırakmış. Bir önceki süreçte Şampiyonlar Ligi, Alman liginde bu sayı çok az, yok gibi bir şey. Sürecin nereye gideceğini göreceğiz. Türkiye'de bir realite var; hastalığın her geçen gün arttığını görüyoruz. Bir kez daha söyleyeyim; maske, mesafe, temizlik çok önemli. Bu hastalıkla baş edebilme adına, herkes kendi adına o sorumluluğu yerine getirebilirse en azından başkasına o saygıyı gösterebilir. Amacımız seyirci dolu statlarda oynamak. İçinde bulunduğumuz bu durumda bu işlerin öyle kolay olmayacağı aşikar gibi görünüyor. O günleri sabırsızlıkla da bekliyoruz.""5 MAÇIN 3'ÜNDE HAKEM HATALARI KONUŞULDU"

Süper Lig'in geride kalan 6 haftasında sürekli hakemlerin konuşulmasını da değerlendiren Özdilek, "Tabii çok kısa periyot, 6 hafta oynandı. Bizim oynadığımız 5 haftanın her müsabakasında fazla konuşulan bir Erzurumspor var. Hep söylüyorum, hakemleri konuşmak yorumlamak istemiyorum diye. Ama herkesin ortak noktada buluştuğu bir şey de o kararı farklı bir yöne döndürüp veriyorsanız bunun açıklaması olmalı. Galatasaray maçından sonra da söyledim, hatalar olabilir insanlar için. Ama hata var, hata var. Bu tür hatalar hem camiaların hem oyuncuların hem de takımların canlarını yakıyor. Oynadığımız Ankaragücü, Sivas ve en son Galatasaray maçı; 5 maçın 3'ünde hakem hataları, hakem kararları oyundan fazla konuşuldu. Ümit ederim ki bundan sonraki süreçte çok daha dikkatli olurlar. Çünkü oynanan oyun neticesinde sonuçların alınması değerli, kıymetli. Hakem hataları bunun önün geçiyorsa gerçekçi bir mücadele olmuyor. Bu insanların emeklerine yazık; lehimize, aleyhimize hiç fark etmez. Galatasaray maçından sonra da söyledim; bu tür oyunla, yapılan hareketle kazanmak, kaybetmek benim tarzım değil. Kazanıyorsak da adam gibi kazanmalıyız, kaybediyorsak adam gibi. Oyunla kazanıp, oyunla kaybetmek bence çok önemli. Son olur diye ümit ediyorum, temennim de bu" diye konuştu.

