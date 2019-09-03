Mehmet Özcan kimdir? Genç futbolcunun Galatasaray'a transferi gerçekleşmedi!

03.09.2019 08:12

Transferin son gününde Galatasaray kadrosuna üç oyuncuyu kattı. Bir tanesi Radamel Falcao ise Türk basınını uzun süredir meşgul ediyor ve nihayet imzalar atıldı. Diğer isimler ise Mario Lemina ve Taylan Antalyalı. Bu isimlerin yanında Mehmet Özcan ismi de düşünülüyordu fakat son anda iptal olduğu iddia ediliyor. Peki, Mehmet Özcan kimdir, kaç yaşındadır, hangi mevkide oynuyor?

MEHMET ÖZCAN KİMDİR?

Mehmet Özcan, 10 Ağustos 1998'de Adana doğdu. Genç futbolcu, başta önlibero olmak üzere merkez orta saha pozisyonunda da forma giyebiliyor. Türkiye U21 Milli Takımı formasını 1 kez giyen Mehmet Özcan, futbol eğitimini memleketinde aldı. Adana Gençlerbirliği altyapısında başladığı futbola, 2016'da Eskişehir U19 ve 2017'de Eskişehir A takımı ile devam etti.

Kariyerine Eskişehirspor altyapısında başlayan Mehmet Özcan, 2017 yılında A Takıma yükseldi. Bu sezon 34 lig maçının tamamında forma giyen 20 yaşındaki futbolcu 2 kez de asist yaptı. Orta sahada defansif olarak görev alan Mehmet Özcan'ın 2021 yılına kadar kulübüyle sözleşmesi bulunuyor.