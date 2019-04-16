Mehmet Okur'dan Fener Ol Projesine Destek

NBA'de yaşadığı şampiyonluğun yanı sıra All-Star'a seçilen ve uzun yıllar ABD'de forma giyen Mehmet Okur, Fenerbahçe'ye destek verdi. Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague Play-Off ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ettiği mücadelenin devre arasında mikrofonla taraftarlara seslenen Mehmet Okur, sarı-lacivertli ekibin başlattığı 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili konuştu.

"KAMPANYAYA DESTEĞİMİ VERDİM"

Kendisinin elinden geldiğince destek verdiğini belirterek sözlerine başlayan Okur, "Bir Fenerbahçeli olarak kampanyaya desteğimi verdim. Sizleri de bu kampanyaya destek vermeye ve Fenerbahçe'nin yanında olmaya davet ediyorum" dedi.

Kaynak: İHA