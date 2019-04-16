Mehmet Okur'dan Fener Ol Projesine Destek
Türkiye'nin yetiştirdiği en önemli basketbolculardan biri olan ve NBA'de yıllarca forma giyip All-Star karmasına seçilen Mehmet Okur, Fenerbahçe'nin Fener Ol projesine destek verdi. Okur, "Bir Fenerbahçeli olarak ben desteğimi verdim, siz de kampanyaya destek verin" dedi.
NBA'de yaşadığı şampiyonluğun yanı sıra All-Star'a seçilen ve uzun yıllar ABD'de forma giyen Mehmet Okur, Fenerbahçe'ye destek verdi. Fenerbahçe Beko'nun THY Euroleague Play-Off ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı konuk ettiği mücadelenin devre arasında mikrofonla taraftarlara seslenen Mehmet Okur, sarı-lacivertli ekibin başlattığı 'Fener Ol' kampanyasıyla ilgili konuştu.
"KAMPANYAYA DESTEĞİMİ VERDİM"
Kendisinin elinden geldiğince destek verdiğini belirterek sözlerine başlayan Okur, "Bir Fenerbahçeli olarak kampanyaya desteğimi verdim. Sizleri de bu kampanyaya destek vermeye ve Fenerbahçe'nin yanında olmaya davet ediyorum" dedi.
Kaynak: İHA
YORUMLAR (3)
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Biz Fenerbahçeli olarak yayın kuruluşlarına üye oluyoruz yayın kuruluşları da size daha fazla pay versin Koç sunuz pazarlık yapınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Herkesi Fener öl kampanyasına destek için bekliyorum Fener öl geber beter olCevap Yaz 6 16 Yayından Kaldır
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Para ve söhret var diye milli takima gelmedi. Fenere destek olacagina git vatan icin canini veren askerlerin ailesine destek cik. Belki fenere verecegin mevladan onlarca ailenin yüzü güler.Cevap Yaz 4 12 Yayından Kaldır