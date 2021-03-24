Mehmet Kamil Söz: "Oyuncularım kahramanlık yaptı"
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Mehmet Kamil Söz: "Oyuncularım kahramanlık yaptı"

24.03.2021 17:18 | Son Güncelleme: 24.03.2021 17:22
Mehmet Kamil Söz: 'Oyuncularım kahramanlık yaptı'

Sistem9 Yeşilyurt'ta Başantrenör Mehmet Kamil Söz, şampiyonluğun ardından, "Oyuncularım büyük başarıya imza attı.

Sistem9 Yeşilyurt'ta Başantrenör Mehmet Kamil Söz, şampiyonluğun ardından, "Oyuncularım büyük başarıya imza attı. Birer kahramanlık yaptılar" dedi.

CSM Volei Alba'yı 3-0'lık setlerle yenerek, Avrupa Challenge şampiyonu olan Sistem9 Yeşilyurt'ta başantrenör Mehmet Kamil Söz, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Söz, çok mutlu olduğunu belirterek, "Genç oyuncularla bunu yapmak, yaş ortalaması 21 olan takımla yapmak büyük keyif. Hedefte böyle bir şey yoktu aslında, Türkiye Ligi'nde kalmak, play-off'a girmekti hedef. Oyunular buraya tecrübe yapmaya geldi. Oyuncularım kahramanlık yaptı. Özellikle son dört maç böyleydi Onları kutuluyorum. Her zaman bir üstüne çıkmak isteriz. Avrupa farklıdır. Kadroyu korumak ve üzerine eklemek gerek. Bunları yaparsak neden CEV, Şampiyonlar Ligi finali neden olmasın. Şu an bu zaferi kutlamak lazım. Genç oyuncularım için büyük başarı oldu. Çok mutluyuz. Hedef her zaman vardır" ifadelerini kullandı..

Başkan Karabacak: "Bu Avrupa şampiyonluğu ile tarih yazdık"

Sistem9 Yeşilyurt başkanı Necmettin Karabacak ise büyük bir başarıya imza attıklarını belirterek, "Allah biz bu günleri gösterdi. O kadar uğraştık. Bütün başarı teknik kadro ile oyucularda. Büyük sürpriz yaptık. Biz bir semt takımıyız. Bu Avrupa şampiyonluğu ile tarih yazdık. Takımımla gurur duyuyorum. Biz hedefimize ulaştık. İnşallah bunların devamı gelir ve üstüne koya koya gideriz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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