Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Daha iyi bir İstanbulspor izlettireceğiz"
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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Daha iyi bir İstanbulspor izlettireceğiz"

Mehmet Hüseyin Dalgıç: 'Daha iyi bir İstanbulspor izlettireceğiz'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Altınordu galibiyeti sonrası, "Bundan sonraki taktiklerimizi geliştirerek daha iyi bir İstanbulspor izlettireceğiz" diye konuştu.

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, Altınordu galibiyeti sonrası, "Bundan sonraki taktiklerimizi geliştirerek daha iyi bir İstanbulspor izlettireceğiz" diye konuştu.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında İstanbulspor evinde Altınordu'yu 3-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Mehmet Hüseyin Dalgıç, maçı 3-0 kazandıklarını ifade ederek, "Altınordu oyun becerisi, pozisyon becerisi olarak bu ligin en sistemli oynayan takımlarından biri. Genç olsalar dahi oturmuş sistemleri var. Bundan sonra daha iyi olacaklardır. Biz bunları bilerek hafta içinde 3 gün önce göreve geldiğimizde onları iyi analiz ettiğimizi düşünerek, onların zaaflarının olabileceği üzerine taktik çalışması yaptık. Bunu da arkadaşlar sahada çok iyi yansıttı ve güzel galibiyet aldık. Altınordu'ya başarılar dilerim. Bizde çok genç bir takımız. Bundan sonraki taktiklerimizi geliştirerek daha iyi bir İstanbulspor izlettireceğiz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Mehmet Hüseyin Dalgıç: "Daha iyi bir İstanbulspor izlettireceğiz" - Haberler Spor
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