Mehmet Demirkol, koronavirüse rağmen lig maçları için alınan "devam" kararını eleştirdi Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, yeni tip koronavirüs salgınına karşı önlem olarak maçların seyircisiz oynanması kararını değerlendirdi. Demirkol, "Şunun mantığını biri bana anlatsın, senin çıkıp spor salonunda spor yapman yasak, Muslera'ya serbest" dedi.

Bein Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına dair spor dünyasında alınan önlemleri değerlendirdi. Önlemler kapsamında spor salonlarıyla birlikte vatandaşların toplu olarak bulunduğu birçok mekanın kapatıldığını hatırlatan Demirkol, şunları söyledi:

"BAŞKANIN SÖZLERİ BİR ŞEY İFADE ETMİYOR"

"Ben kararın değişebileceğini düşünüyorum, umuyorum değişir. Seyircisiz oynamaya devam edecek demesi başkanın bir şey ifade etmiyor. Perşembe günü de derbi seyircili oynanacak dedi. Bu akşam ya da yarın, bir karar değişikliği de açıklanabilir."

"SAĞLIK BAKANI DIŞARI ÇIKMA DİYOR"

"70 yaşında teknik direktörsün, şekerin var, risk grubundasın. Çık, otobüse bin, uçağa bin. Sağlık Bakanı, 'risk grubundaysan çıkma' diyor ama sen git kulübeye otur diyorsun. Böyle bir şey olabilir mi?"

"SPOR SALONUNA GİTMEK YASAK AMA MUSLERA'NIN SAHAYA ÇIKMASI SERBEST"

"Ciddi vebal bu, yapmayın. Benim işime geldiğinden değil, benim işime gelmiyor. Maç oynanmazsa, ben para kazanamam. Şunun mantığını biri bana anlatsın, senin çıkıp spor salonunda spor yapman yasak, Muslera'ya serbest."