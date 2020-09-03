Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz nereli, kaç yaşında? Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz hayatı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz nereli, kaç yaşında? Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz hayatı

Cengiz Holding'in yönetim kurulu başkanı Mehmet Cengiz, Rize'de doğdu ve 1980 yılında kardeşiyle birlikte Cengiz İnşaatı kurdu. Peki, Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz hayatı ve biyografisi…

Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz nereli, kaç yaşında? Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz hayatı
03.09.2020 10:45 | Son Güncelleme: 03.09.2020 11:27

İş insanı Mehmet Cengiz, Çaykur Rizesporun Onursal Başkanıdır. Yönetim kurulu başkanı olduğu Cengiz Holding bünyesinde; otoyol, köprü, tünel, enerji, maden, turizm ve baraj, liman, metro, demiryolu, havalimanı, boru hatları ve telekomünikasyon işleri ile turizm tesisleri ve konut yapımında faaliyetlerini sürdürüyor.

MEHMET CENGİZ KİMDİR?

Cengiz, Rize'nin Kalkandere ilçesinde 1961 yılında dünyaya geldi. Ekrem Cengiz ve Asım Cengiz adında kardeşi vardır. Çaykur Rizesporun Onursal Başkanıdır.

1980 yılında kardeşi Ekrem Cengiz ile birlikte Cengiz İnşaat'ı kuran Mehmet Cengiz; otoyol, köprü, tünel, enerji, maden, turizm ve baraj, liman, metro, demiryolu, havalimanı, boru hatları ve telekomünikasyon işleri ile turizm tesisleri ve konut yapımında faaliyetlerini sürdürmektedir. 1980'de altyapı, taahhüt işleriyle başladığı kariyerini 1990'larda turizm yatırımlarıyla devam ettirdi.1995 yılında Le Jardin Resort Hotel, Sungate Port Royal Resort Hotel işletmelerini açtı. Cengiz Holding ile inşaat, turizm, madencilik, enerji, sigorta ve havacılık sektörlerinde faaliyetlerini sürdürüyor.

2004 yılında da Eti Bakır A.Ş.'yi bünyesine kattı. 2005'te de Eti Alüminyum'u da dahil etti. Mehmet Cengiz, Limak ve Kolin ortaklığı ile Akdeniz, Uludağ ve Çamlıbel elektrik dağıtım şirketinin de sahibidir. Limak ve Kolin'in yanı sıra Kanyon ve MaPa ile birlikte 3. Havalimanı ihalesini de kazandı.

Hem yurtiçi hem de yurtdışında, inşaat, enerji, turizm, madencilik, liman ve havalimanı işletmeciliği gibi farklı sektörlerde faaliyetleri bulunan Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu'nun, havalimanı inşaatı tecrübeleri arasında sekiz havalimanı bulunuyor.

Mehmet Cengiz ile eşi Fatma Cengiz, 2019 yılında boşanma davası açmışlardı.

İlgili Haberler

Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?
Pınar Güsar kimdir? Pınar Güsar nereli, kaç yaşında, evli mi?
Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz nereli, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz dizileri
Şeyma Korkmaz kimdir? Şeyma Korkmaz nereli, kaç yaşında? Şeyma Korkmaz dizileri
Özge Türkyılmaz kimdir? Özge Türkyılmaz kaç yaşında, nereli? Özge Türkyılmaz boyu, kilosu kaç?
Özge Türkyılmaz kimdir? Özge Türkyılmaz kaç yaşında, nereli? Özge Türkyılmaz boyu, kilosu kaç?
Haber Yorumları (1)
DÜRBÜNLÜ: Türk Milletinin annelerini tek tek öpeceğiz diyen değil mi bu beyefendi?
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Angela Merkel Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Mfö Fatma Girik Yıldız Tilbe Okan Bayülgen
Spor Erol Bulut Erkan Kamat Lionel Messi Nihat Özdemir Emre Belözoğlu
Daha Fazla Osman Çilenti Kurtuluş Yurt Derya Çayırgan Süleyman Sarılar
Şu an buradasınız: Mehmet Cengiz kimdir? Mehmet Cengiz nereli, kaç yaşında? Cengiz Holding sahibi Mehmet Cengiz hayatı - Rize
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.9.2020 11:50:57. #1.15#
title