Mehmet Aslantuğ 'Tütsü By Düvee' ile besiciliğe başladı

DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Aslantuğ'un ortağı Erol Can Obdan da bütün zincirde düzenli olarak 60 kişilik istihdama ulaştıklarını, hasat dönemlerinde bu sayının daha da arttığını söyledi.

Mehmet Aslantuğ 'Tütsü By Düvee' ile besiciliğe başladı

DÜNYA'ya açıklamalarda bulunan Aslantuğ'un ortağı Erol Can Obdan da bütün zincirde düzenli olarak 60 kişilik istihdama ulaştıklarını, hasat dönemlerinde bu sayının daha da arttığını söyledi.

Kaynak: Dunya.com

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