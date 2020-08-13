Mehmet Alp Karaman, Karacabey Belediyespor'da kaldı TFF 2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, iç transferde Mehmet Alp Karaman ile anlaşmaya vardı.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Karacabey Belediyespor, iç transferde Mehmet Alp Karaman ile anlaşmaya vardı.

Karacabey Belediyespor, iç transfere futbolcularından Mehmet Alp Karaman'ın sözleşmesini 1 yıllığına uzattı. Yönetimin teklif ettiği rakamı kabul 18 yaşındaki oyuncu, Karacabey Belediyespor'da kaldığı için çok mutlu olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı İsmail Ülker yaptığı açıklamada, "Geçtiğimiz sene şampiyon olan kadromuzda yer alan oyuncumuz Mehmet Alp Karaman ile anlaştık. Kendisi gelecek vadeden bir oyuncu. Her iki tarafa da hayırlı olsun. Transfer çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Kaynak: DHA