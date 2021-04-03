Mehmet Ak: "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"
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Mehmet Ak: "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz"

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Mehmet Ak: 'Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz'

Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

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Ankaraspor Teknik Direktörü Mehmet Ak, "Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

TFF 1. Lig'in 28. haftasında Akhisarspor'u 3-1 mağlup eden Ankaraspor'da Teknik Direktör Mehmet Ak, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Teknik Direktör Ak, "Galibiyetten dolayı oyuncularımı kutlamak istiyorum. Geçen hafta Boluspor maçında galibiyeti isteyen bir takım görüntüsü vardı. Bu maçta aynı özveriyle oynadılar. Oyunun kırılma anlarında Akhisarspor'un bize zorluk çıkaracağını biliyorduk. Aslında oyunu bunun üzerine kurmuştuk. Erken bulduk golü. Beraberlik golü bizi oyundan biraz düşürdü ama attığımız golle ikinci devrenin başlangıcı için soyunma odasına mutlu girdik. İkinci yarı üzerimize geleceklerini biliyorduk. Öylede oldu. 3-1'e getirdik oyunu. Penaltı pozisyonu oldu. Penaltı mı değil mi tartışılır. 4. gol ise maçı kazandığımızı işaret eden bir gol oldu. O golü bulamamış olsaydık Akhisarspor bize zorlukta çıkarabilirdi. Ama mutluyuz. Geçen haftaki Boluspor maçını da kazanmış olsaydık artı 3 puan daha yazdıracaktık hanemize. Bu maçı kazanarak önümüzdeki 6 maçında final havasında oynama umudu oldu içimizde. Önümüzde Adanaspor maçı var. Bu maçı ciddi anlamda kazanarak kalan 5 haftayı da final havasında geçirmek istiyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Akhisarspor'a başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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